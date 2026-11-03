AudioEye Aktie
WKN DE: A0RKN7 / ISIN: US0507341024
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03.11.2026 22:00:07
AudioEye: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 26, 2026, AudioEye (NASDAQ:AEYE) raised its full-year earnings guidance after generating $3.9 million in adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA), up 58% year over year. The digital accessibility business is expanding its operating profit margins while introducing new artificial intelligence tools into a supportive regulatory environment.
Management highlights three key takeaways that explain why this expansion matters for long-term investors.
Management lowered engineering and service costs by embedding artificial intelligence tools directly into operations. Lower service costs allowed the business to convert top-line growth straight into profit.
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