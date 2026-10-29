AudioEye legte Quartalsergebnis vor

AudioEye ließ sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AudioEye die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 10,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at