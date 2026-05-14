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14.05.2026 06:31:29
AudioEye verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AudioEye hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,17 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AudioEye im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 9,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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