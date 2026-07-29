Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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29.07.2026 14:53:44

Auf ausgewählten Flügen: Lufthansa-Tochter erlaubt 30-Kilo-Hunde in der Kabine

Eine Flugzeug-Reise bedeutet für viele Hundebesitzer, entweder eine andere Lösung zu finden oder das Tier in die Frachtbox zu geben. Bei der italienischen Fluglinie Ita Airways müssen Menschen und Hunde nun aber nicht mehr getrennt fliegen. Ausschlaggebend ist dabei das Gewicht der Vierbeiner.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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