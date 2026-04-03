03.04.2026 10:30:38

Auf dem Weg zum Mond: Astronauten verlassen Erdumlaufbahn

CAPE CANAVERAL (dpa-AFX) - Rund 24 Stunden nach ihrem Start zum Mond haben die Astronauten der "Artemis 2"-Mission mit einem speziellen Manöver die Erdumlaufbahn verlassen - als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren. Fast sechs Minuten lang feuerte das "Orion"-Raumschiff dafür sein Haupttriebwerk an, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte.

Das Manöver habe "einwandfrei" funktioniert, sagte Nasa-Managerin Lori Glaze. "Von diesem Punkt an werden die Gesetze der Raumflugmechanik unsere Crew bis zum Mond, um die Rückseite herum und zurück zur Erde tragen." Während des Manövers habe die Crew die "Kraft der Durchhaltefähigkeit" des ganzen Teams hinter der Mission gespürt, sagte der kanadische Astronaut Jeremy Hansen aus der "Orion"-Kapsel. "Die Menschheit hat wieder einmal gezeigt, wozu wir fähig sind und es sind eure Hoffnungen für die Zukunft, die uns jetzt auf diese Reise um den Mond tragen."/DP/zb

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