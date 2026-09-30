BB Liquidatin a Aktie
WKN: 924821 / ISIN: US0936791088
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30.09.2026 16:24:00
Auf der Jagd nach dem nächsten Blockbuster - Novo und Astra geben Milliarden aus
Novo Nordisk und AstraZeneca sind auf Einkaufstour. Mit Milliarden-Investments hoffen sie auf die nächste Generation von WirkstoffenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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