Auf der Suche nach dem nächsten KI-Gewinner: Alpex Acquisition-Aktie debütiert an der Börse

Die US-Börse erlebt seit kurzem eine spürbare Wiederbelebung des SPAC-Segments. In diesem Umfeld wagt nun Alpex Acquisition, eine neu gegründete Mantelgesellschaft, den Schritt an die Börse.

• SPAC Alpex Acquisition am heutigen Donnerstag mit Börsengang an der NASDAQ• Alpex sammelt zunächst Kapital ein und sucht dann ein Übernahmeziel• Fokus auf Unternehmen aus Zukunfts- und Technologiebereichen

Anders als bei einem klassischen Börsengang erwerben Investoren bei dem IPO einer SPAC - kurz für "Special Purpose Acquisition Company" - keine Anteile an einem operativ tätigen Unternehmen, sondern beteiligen sich an einer Gesellschaft, deren primäres Ziel darin besteht, innerhalb eines festgelegten Zeitraums ein attraktives Übernahmeziel zu identifizieren und anschließend mit diesem zu fusionieren.

Das gilt auch für den Börsengang der SPAC Alpex Acquisition, die nach eigenen Angaben erst in diesem Jahr gegründet wurde und ihren Sitz in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware hat. Das Unternehmen reichte seine Börsenunterlagen im April bei der US-Börsenaufsicht SEC ein, am heutigen Donnerstag beginnt an der US-Technologiebörse NASDAQ der Handel mit den Aktien unter dem Kürzel "ALPXU".

100 Millionen US-Dollar für eine noch unbekannte Übernahme

Das Emissionsvolumen des Börsengangs beläuft sich laut "Investing.com" auf 100 Millionen US-Dollar. Dabei wurden zehn Millionen Aktien zu einem Ausgabepreis von jeweils 10 US-Dollar angeboten. Im Rahmen von Mehrzuteilungen könnte das Volumen jedoch auf insgesamt rund 115 Millionen US-Dollar ausgeweitet werden.

Etwas anders als bei einem normalen Börsengang ist auch die Struktur der angebotenen Wertpapiere. Laut dem aktuellen Börsenprospekt besteht jede Unit aus einer Stammaktie, einem Recht auf zusätzliche Aktien im Falle eines erfolgreichen Unternehmenszusammenschlusses sowie einem rückzahlbaren Optionsschein. Solche Konstruktionen sind im SPAC-Markt üblich und sollen die Attraktivität für Anleger erhöhen, da sie zusätzliche Partizipationsmöglichkeiten bieten. Denn Anleger, die im Rahmen des IPO oder auch in den Monaten danach bei der Alpex-Aktie einsteigen, wetten dabei nicht auf das heutige Unternehmen, sondern auf eine zukünftige Akquisition.

Fokus auf Technologien der nächsten Generation

Die SPAC wird aktuell von CEO Xiaolin Zheng geführt, die zuvor als Partnerin bei CE Innovation Capital tätig war und laut Unternehmensangaben über umfangreiche Erfahrung im chinesischen Wirtschafts- und Technologiesektor verfügt. Laut "Reanissance Capital" will sich Alpex zukünftig auf Sektoren konzentrieren, in denen das Management bereits eine Erfolgsbilanz bei Investitionen vorweisen kann. Der Fokus soll dabei auf Unternehmen aus dem Bereich sogenannter "Next-Generation Technologies" liegen. Dazu zählen typischerweise Zukunftsfelder wie künstliche Intelligenz, digitale Infrastruktur, fortschrittliche Softwarelösungen, Halbleitertechnologien oder andere innovative Wachstumssegmente.

Genau hierin liegt zugleich die größte Chance und das größte Risiko: Investoren zeichnen den Börsengang, ohne zu wissen, welches Unternehmen später tatsächlich übernommen wird. Der Erfolg hängt daher maßgeblich von der Fähigkeit des Managements ab, ein attraktives Zielunternehmen zu identifizieren und eine wertsteigernde Transaktion abzuschließen.

Der SPAC-Markt erlebt ein Comeback

Das IPO von Alpex erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem der SPAC-Markt nach mehreren schwierigen Jahren wieder an Dynamik gewinnt. Daten von "Boardroom Alpha" zeigen, dass im laufenden Jahr bereits mehr als hundert SPACs an den US-Markt gekommen sind und zusammen mehr als 22 Milliarden US-Dollar eingesammelt haben. Allein im Juni wurden laut der Webseite bereits 15 neue Mantelgesellschaften erfolgreich an der Börse platziert.

Dennoch bleibt die Branche von den Erfahrungen der Jahre 2021 bis 2023 geprägt. Viele SPAC-Transaktionen jener Zeit enttäuschten die Erwartungen der Anleger, nachdem die übernommenen Unternehmen ihre Wachstumsversprechen nicht erfüllen konnten. In der Folge verschärften Aufsichtsbehörden ihre Anforderungen, während Investoren deutlich selektiver wurden. Die heutige SPAC-Generation geht deshalb mit konservativeren Strukturen und meist niedrigeren Bewertungen an den Markt.

Eine Wette auf das Management

Für Anleger stellt Alpex Acquisition letztlich eine klassische SPAC-Investition dar: Das Kapital wird zunächst in einem Treuhandkonto gesichert, während das Management nach einem geeigneten Übernahmekandidaten sucht. Erst mit der Bekanntgabe eines konkreten Zielunternehmens wird sich zeigen, ob die Gesellschaft tatsächlich das Potenzial besitzt, einen der begehrten Technologiewerte der nächsten Generation an die Börse zu bringen.

Bis dahin bleibt Alpex Acquisition vor allem eines: eine Wette auf die Erfahrung und das Netzwerk des Managementteams. In einem Marktumfeld, das wieder offener für SPACs geworden ist, könnte dies für risikobereite Anleger attraktiv sein. Für fundamental orientierte Investoren hingegen dürfte die entscheidende Frage weiterhin unbeantwortet bleiben: Welches Unternehmen schlüpft am Ende in den Börsenmantel?

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.at