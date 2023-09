Auf Initiative Sachsens: EU-Halbleiter-Regionen gründen Allianz

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Europäische Regionen mit Halbleiterindustrie bilden künftig eine Allianz. Auf Initiative von Sachsen wurde das Bündnis am Donnerstag in Brüssel geschmiedet. Beteiligt sind 27 Regionen aus zwölf EU-Mitgliedsstaaten. "Mikroelektronik bedeutet digitale Souveränität. Wer diese Kompetenz nicht hat, wird in der Zukunft nicht mitspielen können", sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Nachmittag in Brüssel in seinem Eröffnungsstatement. Ohne diese Kompetenz werde der Klimaschutz und der Umbau der Wirtschaft nicht gelingen. Deshalb sei es so wichtig, dass diese Technologie in Europa beherrscht werde. Es gehe darum, den derzeitigen Weltmarktanteil der europäischen Halbleiterproduktion von zehn Prozent zu verdoppeln. Dafür will die Europäische Kommission öffentliche und private Investitionen von bis zu 43 Milliarden Euro mobilisieren.

Die European Semiconductor Regions Alliance (ESRA) versteht sich als Plattform der Regionen und Partner der Europäischen Kommission bei der Umsetzung des Europäischen Chip-Gesetzes. Damit will die Allianz einen aktiven Beitrag zur Stärkung Europas als Halbleiter-Standort im globalen Wettbewerb leisten und die Wettbewerbsfähigkeit der Branche in den Regionen der Mitgliedsstaaten sowie der gesamten Europäischen Union fördern. Konkret geht es um den Austausch von Wissen, die Förderung von Zusammenarbeit und Innovationen, die Entwicklung starker und resilienter Wertschöpfungsketten sowie die Reduzierung von einseitigen Abhängigkeiten vor allem bei kritischen Rohstoffen.

In der Allianz sind folgende Regionen vernetzt: Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen in Deutschland, Andalusien, Baskenland, Valencia und Katalonien in Spanien, Flevoland und Nordbrabant in den Niederlanden, Kärnten und Steiermark in Österreich, die Centro-Region in Portugal, Flandern in Belgien, Auvergne-Rhône-Alpes in Frankreich, Piemont in Italien, Tampere und Helsinki in Finnland, Südmähren in Tschechien, Wales in Großbritannien und die Republik Irland.