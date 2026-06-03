Gitla a Aktie

Gitla a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C5G2 / ISIN: US37637K1088

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03.06.2026 13:01:00

Auf ins „Zeitalter der Agenten“: GitLab feuert 14 Prozent der Angestellten

GitLab will sich umstrukturieren, Hierarchie-Ebenen streichen und fürs KI-Agenten-Zeitalter aufstellen. 14 Prozent der Belegschaft müssen gehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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