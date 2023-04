Auf Kurs für einen geschlossenen Kreislauf: Mit One for One 500.000 Handys für Recycling gerettet

Kreislauf statt Schrotthaufen: Zusammen mit Partner Closing the Loop sammelt Vodafone alte Handys in Ländern ohne Recycling-InfrastrukturEines der größten Handy-Recycling-Programme der Branche: Bis Ende des Jahres sollen über 1 Mio. Handys zur Aufbereitung eingesammelt werdenAuf Kurs: Bereits über 500.000 Handys für fachgerechtes Recycling gesammeltOne for One – so heißt das Kreislauf-Versprechen, das Vodafone seinen Kunden im vergangenen Sommer gegeben hat. Dabei wird für jedes neu verkaufte Handy automatisch ein altes recycelt. Und zwar von dort, wo das Elektroschrott-Problem am größten ist: In Ländern ohne sichere Strukturen beim Handy-Recycling. Das Ziel: Zusammen mit ‚Closing the Loop‘ eines der größten Handy-Recycling-Projekt der Branche zu realisieren und mindestens 1 Million schrottreife Altgeräte in den Kreislauf zurückführen. Zum Earth Day 2023 verkünden die Partner: Wir sind auf Kurs. Über 500.000 Handys konnten bis heute gesammelt werden.Eine Frage des Bewusstseins?Gelber Sack, Altpapier und Biotonne? In vielen Bereichen ist Recycling bereits in unserem Alltag fest verankert. Und das ist wichtig: Denn die Abrodung der Wälder und die Vermüllung der Meere ist ein immenses Problem für unseren Planeten. Das ist im Bewusstsein der meisten Menschen angekommen. Doch es gibt ein Problem, das vielen nicht bewusst ist. Dabei betrifft es jeden von uns. Unser Smartphone begleitet uns jeden Tag überall hin: Vom morgendlichen Weckruf bis hin zum abendlichen Einschlaf-Podcast. Allerdings nur so lange bis wir einen neuen digitalen Begleiter haben. Dann landet das alte Handy mit dem Gedanken „kümmere ich mich später drum“ oft ganz schnell in der Schublade. Oft ist allerdings zu oft.Das Phänomen des SchubladenhandysLaut einer Bitkom-Studie (2022) haben mehr als 80% der Deutschen mindestens ein ausrangiertes Mobiltelefon zu Hause rumliegen. Für dieses Phänomen gibt es sogar einen eigenen Begriff: Über 200 Millionen sogenannter ‚Schubladenhandys‘ verstauben aktuell in deutschen Kommoden und Kisten. Dabei sind sie nicht nur eine melancholische Erinnerung an alte Zeiten – sondern vor allem Träger von wertvollen Rohstoffen und seltenen Erden wie Gold, Silber und Kupfer. Und wenn diese nicht in den Recycling-Kreislauf zurückgelangen, um wiederverwendet zu werden (= Urban Mining), müssen sie stattdessen neu aus der Erde abgebaut werden (= Virgin Mining).Handy-Recycling: Ein internationales ProblemDie gute Nachricht ist: In Deutschland haben wir genau für diesen Zweck funktionierende und sichere Recycling-Infrastrukturen – sie müssen nur genutzt werden. Zum Beispiel, indem ausrangierte Handys über Inzahlungnahme-Programme wie Re-trade verkauft werden. Oder Altgeräte ohne monetären Restwert an Recycling-Sammelstellen abgegeben werden. Und so das Handy-Recycling gefördert wird. Allerdings gibt es diese Infrastrukturen nicht überall auf der Welt. Dabei ist Elektroschrott der global am stärksten wachsende Abfallstrom: jährlich kommen mehr als 53 Millionen Tonnen zusammen. Eine beachtliche Zahl, die sich bis 2050 voraussichtlich nochmal verdoppeln wird. Wohin mit dem ganzen Müll? Länder, wie zum Beispiel Ghana, Nigeria und Kamerun verfügen noch nicht über eigene, sichere Recycling-Strukturen – sodass der Elektromüll dort vielerorts verbrannt wird – was immense Schäden für Mensch und Umwelt anrichtet.Mehr als 53 Mio.Tonnen Elektroschrott kommen weltweit zusammen. Bis 2050 soll sich diese Zahl sogar verdoppeln.Kreislauf-Wirtschaft: erster Schritt um Kreislauf zu schließenGenau da setzt Vodafone mit dem branchenweit einzigartigen ‚One for One-Versprechen‘ an: Für jedes Handy, das Vodafone an Privatkunden verkauft, holt das Unternehmen ein altes zurück in den Kreislauf. Und zwar aus genau den Ländern, die (noch) keine sicheren Recycling-Infrastrukturen haben. In Europa werden diese Handys dann fachgerecht recycelt und die gewonnenen Rohstoffe für die Wiederverwendung aufbereitet. Große Initiativen, wie Vodafones One for One, unterstützen zudem das Ziel von Closing the Loop lokale Recycling-Infrastrukturen im Land zu schaffen und so den Transport nach Europa zukünftig zu vermeiden.Auf Kurs: 500.000 Handys für Recycling eingesammeltIm Juni 2022 hat sich Vodafone das Ziel gesetzt, zusammen mit den E-Waste-Experten von Closing the Loop eines der größten Handy-Recycling-Projekte der Branche zu realisieren – und bis Ende des Jahres über eine Million schrottreife Handys zu sammeln. Anlässlich des Earth Day 2023 verkünden die Partner: Wir sind auf Kurs. Bis heute wurden über 500.000 Handys eingesammelt. Das sind vier volle Schiffscontainer. Übereinander gestapelt ergeben die Handys einen Turm, der rund 90 Mal so groß ist, wie das größte Gebäude der Welt – der Burj Khalifa. Doch was bedeutet das für unseren Planeten? Beim Recycling-Prozess bleiben durchschnittlich mehr als 90% der Edelmetalle erhalten. Die 500.000 Handys werden so zur urbanen Mine, aus der bis zu 2kg Gold, 9kg Silber und 1.700kg Kupfer wiedergewonnen werden können – z. B. für ein neues Leben als Ladekabel, SIM-Karte oder Verlobungsring. Dadurch bleiben umgerechnet über 7.000 Tonnen Erde unberührt, die ansonsten durch Virgin Mining neu abgebaut werden müssten.Selbst zu Handy-Recycling und Kreislauf-Wirtschaft beitragen Bei One for One startet der Sammel- und Recycling-Prozess ganz automatisch beim Kauf eines neuen Smartphones. Wer zusätzlich einem der rund 200 Millionen deutschen Schubladenhandys ein zweites Leben schenken möchte, kann das bei Vodafone über das Inzahlungnahme-Programm Re-trade oder den Recycling-Service tun. Davon profitiert die Umwelt gleich doppelt: Weil sich der Kreislauf schließt. Und weil Vodafone für jedes zurückgegebene Handy einen Euro an die Naturschutz-Organisation WWF spendet.One for OneNoch mehr Infos zum Handy-RecyclingZur WebsiteDer Beitrag Auf Kurs für einen geschlossenen Kreislauf: Mit One for One 500.000 Handys für Recycling gerettet erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.