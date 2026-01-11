Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
11.01.2026 08:14:00
Auf Meta Quest grassiert die Piraterie
Piraterie auf Meta Quest ist leicht zugänglich, weitverbreitet und gut organisiert. Was Entwickler und Meta zu dem Missstand sagen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!