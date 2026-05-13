Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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13.05.2026 08:05:00
Auf überschwemmte Straßen gefahren: Waymo verteilt Updates an autonome Taxis
Nachdem autonome Taxis von Waymo dabei beobachtet wurden, wie sie überflutete Straßen zu durchqueren versuchten, hat der Hersteller mit einem Update reagiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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