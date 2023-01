Aufnahmen des Kometen C/2022 E3: Und ich sehe ihn doch!

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Golem.de"

Da fliegt schon mal ein Komet relativ nah an der Erde vorbei - und dann ist es dauernd bewölkt. An einem klaren Wintermorgen habe ich aber meine Chance ergriffen und ein Bild gemacht, in drei pragmatischen Schritten. Ein Erfahrungsbericht von Mario Keller (Astronomie, Wissenschaft)