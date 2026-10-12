Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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12.10.2026 16:10:00

Aufpreis möglich: Das plant Apple beim neuen iPad mini

Ein Tablet, eine Smartwatch, ein Smartphone, Kopfhörer und ein Laptop auf einer Oberfläche.

Apples Kompakt-Tablet bekommt eine zentrale neue Funktion. Das nutzt Apple offenbar, um an der Preisschraube zu drehen.

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