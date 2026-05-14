Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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14.05.2026 10:49:00

Aufrüstung: KNDS verhandelt mit Mercedes über Werk in Ludwigsfelde

KNDS könnte künftig den Radpanzer Boxer dort bauen, wo heute Sprinter-Transporter vom Band rollen. Nach SPIEGEL-Informationen laufen Gespräche mit dem Autohersteller Mercedes. Auch eine VW-Fabrik soll in der engeren Auswahl sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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