Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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14.05.2026 10:49:00
Aufrüstung: KNDS verhandelt mit Mercedes über Werk in Ludwigsfelde
KNDS könnte künftig den Radpanzer Boxer dort bauen, wo heute Sprinter-Transporter vom Band rollen. Nach SPIEGEL-Informationen laufen Gespräche mit dem Autohersteller Mercedes. Auch eine VW-Fabrik soll in der engeren Auswahl sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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