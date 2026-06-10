Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
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10.06.2026 12:59:00
Aufrüstung: Litauen kauft Militärfahrzeuge von Mercedes-Benz und Daimler Truck aus Deutschland
Litauen grenzt direkt an die russische Exklave Kaliningrad und an Moskaus Verbündeten Belarus. Nun will das Nato-Land mit Fahrzeugen aus Deutschland seine Sicherheit verbessern. Zwei deutsche Konzerne profitieren davon.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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