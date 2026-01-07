BYD Aktie
Aufschläge auch bei Europäern: BYD verlangt für E-Autos in Deutschland mehr als doppelten Preis
Autobauer bieten ihre Elektroautos in Deutschland teurer an als auf dem chinesischen Markt. Während die Aufschläge bei Tesla und Europäern moderat sind, langt der chinesische Anbieter BYD gleich richtig zu. Auf dem chinesischen Markt gehen VW, Mercedes und Co. unterschiedlich vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
