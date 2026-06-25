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Euro STOXX 50-Entwicklung 25.06.2026 15:58:50

Aufschläge in Europa: Am Nachmittag Pluszeichen im Euro STOXX 50

Aufschläge in Europa: Am Nachmittag Pluszeichen im Euro STOXX 50

Das macht der Euro STOXX 50 am vierten Tag der Woche.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,80 Prozent stärker bei 6 264,52 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,350 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,050 Prozent schwächer bei 6 211,57 Punkten, nach 6 214,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 211,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 274,84 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der Euro STOXX 50 bereits um 0,523 Prozent nach. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 25.05.2026, bei 6 136,66 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 25.03.2026, den Wert von 5 649,33 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 25.06.2025, bei 5 252,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,08 Prozent aufwärts. Bei 6 337,22 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,69 Prozent auf 165,76 EUR), Infineon (+ 3,29 Prozent auf 82,18 EUR), adidas (+ 2,98 Prozent auf 181,25 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,81 Prozent auf 52,62 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,03 Prozent auf 77,56 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil SAP SE (-2,09 Prozent auf 132,04 EUR), Deutsche Telekom (-1,32 Prozent auf 26,09 EUR), BASF (-1,19 Prozent auf 48,31 EUR), Eni (-1,17 Prozent auf 20,30 EUR) und Deutsche Börse (-1,14 Prozent auf 242,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 892 133 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 601,560 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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adidas 177,15 1,75% adidas
ASML NV 1 613,80 5,07% ASML NV
BASF 48,06 -1,37% BASF
Deutsche Börse AG 240,40 -1,64% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,16 -0,61% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 52,80 3,53% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 20,49 -0,92% Eni S.p.A.
Infineon AG 82,01 4,38% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 44,56 0,46% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
SAP SE 130,76 -2,94% SAP SE
Siemens Energy AG 164,42 3,72% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 77,22 1,39% Volkswagen (VW) AG Vz.

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