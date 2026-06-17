Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|STOXX-Handel im Blick
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17.06.2026 17:58:54
Aufschläge in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen
Am Mittwoch tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,64 Prozent fester bei 6 297,41 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,388 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,009 Prozent fester bei 6 257,97 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 257,42 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 253,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 299,79 Einheiten.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 5 827,76 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 17.03.2026, einen Stand von 5 769,25 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 17.06.2025, den Wert von 5 288,68 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,64 Prozent nach oben. Bei 6 299,79 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten erreicht.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 4,80 Prozent auf 37,74 EUR), Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 161,74 EUR), Deutsche Bank (+ 2,45 Prozent auf 30,94 EUR), UniCredit (+ 2,25 Prozent auf 79,48 EUR) und Rheinmetall (+ 2,15 Prozent auf 1 170,20 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil BMW (-8,34 Prozent auf 62,24 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,36 Prozent auf 46,75 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,48 Prozent auf 86,54 EUR), Infineon (-2,80 Prozent auf 77,06 EUR) und Deutsche Telekom (-2,50 Prozent auf 26,96 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 9 781 170 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 625,225 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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