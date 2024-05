Aufschläge in Europa: Anleger lassen STOXX 50 letztendlich steigen

Der STOXX 50 notierte am Montagabend im Plus.

Der STOXX 50 erhöhte sich im STOXX-Handel letztendlich um 0,48 Prozent auf 4 399,52 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,044 Prozent auf 4 380,48 Punkte an der Kurstafel, nach 4 378,55 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 4 408,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 380,48 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wies der STOXX 50 4 372,21 Punkte auf. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 06.02.2024, bei 4 243,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 032,48 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,52 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 462,29 Punkte. Bei 4 010,21 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,91 Prozent auf 414,30 EUR), Allianz (+ 1,89 Prozent auf 269,20 EUR), Zurich Insurance (+ 1,59 Prozent auf 446,00 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,33 Prozent auf 72,53 EUR) und UBS (+ 1,26 Prozent auf 24,90 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,47 Prozent auf 38,42 EUR), Nestlé (-0,39 Prozent auf 91,36 CHF), Enel (-0,04 Prozent auf 6,28 EUR), Richemont (+ 0,11 Prozent auf 131,95 CHF) und Novartis (+ 0,15 Prozent auf 88,10 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 4 386 535 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 503,291 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at