STOXX 50-Performance im Blick 05.12.2025 15:59:09

Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen

Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen

Am Freitag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Am Freitag tendiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,23 Prozent stärker bei 4 831,04 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,118 Prozent auf 4 825,76 Punkte an der Kurstafel, nach 4 820,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 837,88 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 822,39 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,773 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 771,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 546,65 Punkten berechnet. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 05.12.2024, den Wert von 4 402,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 11,34 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 921,71 Zähler.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens (+ 1,76 Prozent auf 234,25 EUR), Roche (+ 1,13 Prozent auf 313,60 CHF), UBS (+ 1,02 Prozent auf 31,61 CHF), AstraZeneca (+ 0,93 Prozent auf 136,40 GBP) und Rheinmetall (+ 0,88 Prozent auf 1 553,50 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil BP (-2,76 Prozent auf 4,52 GBP), BAT (-1,31 Prozent auf 42,85 GBP), GSK (-0,66 Prozent auf 18,14 GBP), Enel (-0,57 Prozent auf 8,77 EUR) und HSBC (-0,50 Prozent auf 10,69 GBP) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 8 960 441 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 373,415 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)mehr Nachrichten

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)mehr Analysen

04.12.25 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
28.11.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
26.11.25 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

ASML NV 944,70 -0,61% ASML NV
AstraZeneca PLC 154,45 -0,26% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 48,85 -1,41% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 75,18 -0,52% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,17 -2,67% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 8,75 -0,79% Enel S.p.A.
GSK PLC Registered Shs 20,54 -1,58% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 12,14 -1,46% HSBC Holdings plc
Rheinmetall AG 1 532,00 -0,10% Rheinmetall AG
Roche AG (Genussschein) 310,90 0,26% Roche AG (Genussschein)
Siemens AG 233,55 1,39% Siemens AG
UBS 34,65 3,22% UBS

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 815,39 -0,10%

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

