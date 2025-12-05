Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen

Am Freitag tendiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,23 Prozent stärker bei 4 831,04 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,118 Prozent auf 4 825,76 Punkte an der Kurstafel, nach 4 820,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 837,88 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 822,39 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,773 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 771,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 546,65 Punkten berechnet. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 05.12.2024, den Wert von 4 402,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 11,34 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 921,71 Zähler.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens (+ 1,76 Prozent auf 234,25 EUR), Roche (+ 1,13 Prozent auf 313,60 CHF), UBS (+ 1,02 Prozent auf 31,61 CHF), AstraZeneca (+ 0,93 Prozent auf 136,40 GBP) und Rheinmetall (+ 0,88 Prozent auf 1 553,50 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil BP (-2,76 Prozent auf 4,52 GBP), BAT (-1,31 Prozent auf 42,85 GBP), GSK (-0,66 Prozent auf 18,14 GBP), Enel (-0,57 Prozent auf 8,77 EUR) und HSBC (-0,50 Prozent auf 10,69 GBP) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 8 960 441 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 373,415 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at