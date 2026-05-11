Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen

Kaum bewegt zeigt sich der STOXX 50 derzeit.

Der STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,02 Prozent auf 5 071,72 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,016 Prozent auf 5 071,53 Punkte an der Kurstafel, nach 5 070,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 049,89 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 082,56 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 108,16 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 11.02.2026, bei 5 158,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Stand von 4 463,23 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,31 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rio Tinto (+ 2,79 Prozent auf 79,19 GBP), Enel (+ 1,64 Prozent auf 9,81 EUR), BAT (+ 1,62 Prozent auf 43,36 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,51 Prozent auf 83,26 CHF) und AstraZeneca (+ 1,48 Prozent auf 135,42 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-3,86 Prozent auf 1 171,40 EUR), Richemont (-2,71 Prozent auf 154,10 CHF), Airbus SE (-2,22 Prozent auf 175,78 EUR), Unilever (-2,07 Prozent auf 41,86 GBP) und Siemens Energy (-1,80 Prozent auf 174,94 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12 270 025 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 508,520 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,83 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,53 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at