Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen

Am Freitag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Am Freitag tendiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,55 Prozent stärker bei 5 406,80 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,109 Prozent auf 5 371,46 Punkte an der Kurstafel, nach 5 377,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 413,12 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 363,95 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,483 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 334,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 056,62 Punkten berechnet. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 24.07.2025, den Wert von 4 528,68 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9,07 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 5,78 Prozent auf 135,74 EUR), RELX (+ 1,80 Prozent auf 24,95 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,75 Prozent auf 6,40 EUR), Rolls-Royce (+ 1,69 Prozent auf 13,82 GBP) und Siemens Energy (+ 1,65 Prozent auf 152,94 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil BP (-1,60 Prozent auf 5,47 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,93 Prozent auf 33,13 GBP), Novartis (-0,92 Prozent auf 126,48 CHF), AstraZeneca (-0,59 Prozent auf 126,13 GBP) und Deutsche Telekom (-0,57 Prozent auf 25,98 EUR) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 748 296 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 612,660 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at