AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|STOXX 50-Performance im Blick
|
24.07.2026 12:27:09
Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen
Am Freitag tendiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,55 Prozent stärker bei 5 406,80 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,109 Prozent auf 5 371,46 Punkte an der Kurstafel, nach 5 377,33 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 413,12 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 363,95 Zählern.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,483 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 334,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 056,62 Punkten berechnet. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 24.07.2025, den Wert von 4 528,68 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9,07 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.
STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 5,78 Prozent auf 135,74 EUR), RELX (+ 1,80 Prozent auf 24,95 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,75 Prozent auf 6,40 EUR), Rolls-Royce (+ 1,69 Prozent auf 13,82 GBP) und Siemens Energy (+ 1,65 Prozent auf 152,94 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil BP (-1,60 Prozent auf 5,47 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,93 Prozent auf 33,13 GBP), Novartis (-0,92 Prozent auf 126,48 CHF), AstraZeneca (-0,59 Prozent auf 126,13 GBP) und Deutsche Telekom (-0,57 Prozent auf 25,98 EUR) unter Druck.
Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 748 296 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 612,660 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.07.26
|Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
23.07.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
20.07.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
20.07.26
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AstraZeneca von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.07.26
|AstraZeneca highlights rare diseases in $80bn revenue push (Financial Times)
|
15.07.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
15.07.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)