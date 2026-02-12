Aufschläge in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Der Euro STOXX 50 befindet sich am Donnerstagnachmittag im Aufwind.

Am Donnerstag steigt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,81 Prozent auf 6 084,63 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,104 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,481 Prozent auf 6 064,65 Punkte an der Kurstafel, nach 6 035,64 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 099,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 6 064,65 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,20 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 12.01.2026, mit 6 016,30 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 787,31 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, wies der Euro STOXX 50 5 405,65 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,00 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 099,07 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 5,35 Prozent auf 269,95 EUR), Deutsche Telekom (+ 5,27 Prozent auf 31,97 EUR), Airbus SE (+ 2,99 Prozent auf 192,80 EUR), Deutsche Börse (+ 2,51 Prozent auf 208,40 EUR) und BASF (+ 2,05 Prozent auf 52,68 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Enel (-3,45 Prozent auf 9,39 EUR), BMW (-0,63 Prozent auf 88,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,58 Prozent auf 102,95 EUR), Infineon (-0,52 Prozent auf 43,29 EUR) und Eni (-0,46 Prozent auf 18,18 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6 241 787 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 462,408 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,79 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

