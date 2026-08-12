ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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12.08.2026 16:00:32
Aufschläge in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag
Am Mittwoch steigt der Euro STOXX 50 um 15:43 Uhr via STOXX um 0,07 Prozent auf 6 555,71 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,589 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,086 Prozent auf 6 556,84 Punkte an der Kurstafel, nach 6 551,22 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 577,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6 546,58 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50
Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,547 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 6 269,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 808,45 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der Euro STOXX 50 5 335,97 Punkte auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,06 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,66 Prozent auf 1 184,00 EUR), Siemens Energy (+ 3,59 Prozent auf 164,26 EUR), Infineon (+ 3,12 Prozent auf 64,81 EUR), Allianz (+ 0,64 Prozent auf 438,50 EUR) und Airbus SE (+ 0,61 Prozent auf 213,70 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Volkswagen (VW) vz (-1,88 Prozent auf 74,02 EUR), Deutsche Telekom (-1,47 Prozent auf 28,14 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,45 Prozent auf 46,10 EUR), SAP SE (-1,42 Prozent auf 178,14 EUR) und BMW (-1,13 Prozent auf 59,44 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 555 691 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 583,446 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,17 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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