Aufschläge in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 1,12 Prozent stärker bei 6 318,72 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,394 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,057 Prozent leichter bei 6 245,30 Punkten, nach 6 248,84 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 335,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 6 245,30 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,492 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 30.06.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 328,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 881,51 Punkte. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, bei 5 393,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,01 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 7,07 Prozent auf 58,33 EUR), Siemens Energy (+ 6,41 Prozent auf 143,84 EUR), Siemens (+ 3,13 Prozent auf 279,75 EUR), Bayer (+ 1,30 Prozent auf 48,31 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,19 Prozent auf 57,86 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen adidas (-18,57 Prozent auf 148,40 EUR), Airbus SE (-2,98 Prozent auf 203,55 EUR), SAP SE (-2,75 Prozent auf 157,58 EUR), Rheinmetall (-2,65 Prozent auf 1 122,80 EUR) und Deutsche Börse (-2,22 Prozent auf 264,50 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die adidas-Aktie. 3 458 747 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 535,114 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,21 zu Buche schlagen. Mit 7,26 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at