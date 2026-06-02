Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Kursverlauf
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02.06.2026 12:26:54
Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit Kursplus
Um 12:10 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,97 Prozent höher bei 6 093,38 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,061 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,403 Prozent auf 6 059,26 Punkte an der Kurstafel, nach 6 034,95 Punkten am Vortag.
Bei 6 059,26 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 113,39 Punkten den höchsten Stand markierte.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, einen Stand von 5 881,51 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 986,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.06.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 355,56 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 4,15 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 6,80 Prozent auf 85,81 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,88 Prozent auf 52,88 EUR), Siemens (+ 2,20 Prozent auf 278,65 EUR), SAP SE (+ 1,94 Prozent auf 171,16 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,91 Prozent auf 28,05 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Bayer (-5,21 Prozent auf 33,30 EUR), Rheinmetall (-1,09 Prozent auf 1 193,80 EUR), Eni (-0,82 Prozent auf 22,88 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,70 Prozent auf 441,80 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,68 Prozent auf 51,09 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 634 183 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 533,727 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,64 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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