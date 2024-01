Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit positivem Vorzeichen

Um 12:09 Uhr erhöht sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,62 Prozent auf 4 538,17 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,895 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,087 Prozent höher bei 4 469,79 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 465,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 469,60 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 538,80 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,88 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 521,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.10.2023, wies der Euro STOXX 50 4 065,37 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 24.01.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 153,02 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 0,562 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 568,80 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 6,25 Prozent auf 158,70 EUR), Siemens (+ 1,90 Prozent auf 165,12 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,72 Prozent auf 115,74 EUR), UniCredit (+ 1,32 Prozent auf 26,85 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,17 Prozent auf 2,80 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen adidas (-0,73 Prozent auf 166,06 EUR), Stellantis (-0,10 Prozent auf 19,49 EUR), Enel (-0,05 Prozent auf 6,33 EUR), BMW (-0,04 Prozent auf 93,52 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,03 Prozent auf 392,90 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 ist die SAP SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 137 335 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 331,059 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,13 Prozent an der Spitze im Index.

