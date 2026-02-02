Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag mit grünem Vorzeichen

Um 12:09 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,04 Prozent aufwärts auf 5 950,25 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,024 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,783 Prozent auf 5 901,25 Punkte an der Kurstafel, nach 5 947,81 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5 890,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 951,17 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 02.01.2026, den Stand von 5 850,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 662,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, mit 5 286,87 Punkten bewertet.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,71 Prozent zu. Bei 6 053,68 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 2,21 Prozent auf 152,45 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,02 Prozent auf 28,74 EUR), Allianz (+ 1,78 Prozent auf 378,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,13 Prozent auf 518,20 EUR) und SAP SE (+ 1,10 Prozent auf 172,44 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Eni (-1,57 Prozent auf 16,94 EUR), Rheinmetall (-1,46 Prozent auf 1 755,50 EUR), Infineon (-0,91 Prozent auf 41,23 EUR), Airbus SE (-0,58 Prozent auf 192,34 EUR) und Siemens Energy (-0,55 Prozent auf 143,75 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 796 736 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 471,168 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

