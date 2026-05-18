Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Gewinnen

Aktuell zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Am Montag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,52 Prozent stärker bei 5 857,83 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,873 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,516 Prozent auf 5 797,66 Punkte an der Kurstafel, nach 5 827,76 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 5 876,41 Punkte, das Tagestief hingegen 5 762,15 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 057,71 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 18.02.2026, mit 6 103,37 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 427,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,127 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. 5 376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,93 Prozent auf 1 164,00 EUR), Deutsche Börse (+ 3,81 Prozent auf 253,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,43 Prozent auf 28,63 EUR), Infineon (+ 2,82 Prozent auf 67,03 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,52 Prozent auf 484,90 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Intesa Sanpaolo (-3,10 Prozent auf 5,56 EUR), UniCredit (-1,01 Prozent auf 70,63 EUR), Bayer (-0,53 Prozent auf 37,51 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,50 Prozent auf 50,10 EUR) und BMW (-0,24 Prozent auf 74,22 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 655 068 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 503,587 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at