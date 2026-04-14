Zwischen Ruhe und Panik: Was die VIX-Werte wirklich sagen. Jetzt informieren! -W-

Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Börsenplätze
Chartvergleich
Orderbuch
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50 aktuell 14.04.2026 12:26:55

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain

Der Euro STOXX 50 verzeichnet am zweiten Tag der Woche Kursanstiege.

Der Euro STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,98 Prozent auf 5 962,88 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,966 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,099 Prozent auf 5 910,86 Punkte an der Kurstafel, nach 5 905,02 Punkten am Vortag.

Bei 5 910,86 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 978,26 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 716,61 Punkte. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 14.01.2026, bei 6 005,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 911,39 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,92 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens (+ 3,26 Prozent auf 236,15 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,18 Prozent auf 55,38 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,03 Prozent auf 89,60 EUR), Siemens Energy (+ 1,97 Prozent auf 169,16 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,86 Prozent auf 28,00 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-1,17 Prozent auf 23,73 EUR), Rheinmetall (-0,92 Prozent auf 1 481,60 EUR), BASF (-0,79 Prozent auf 54,22 EUR), Deutsche Telekom (-0,72 Prozent auf 28,90 EUR) und Enel (-0,49 Prozent auf 9,81 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 998 803 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 489,481 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,30 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,51 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu BASF

mehr Nachrichten