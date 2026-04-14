Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain

Der Euro STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,98 Prozent auf 5 962,88 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,966 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,099 Prozent auf 5 910,86 Punkte an der Kurstafel, nach 5 905,02 Punkten am Vortag.

Bei 5 910,86 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 978,26 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 716,61 Punkte. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 14.01.2026, bei 6 005,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 911,39 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,92 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens (+ 3,26 Prozent auf 236,15 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,18 Prozent auf 55,38 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,03 Prozent auf 89,60 EUR), Siemens Energy (+ 1,97 Prozent auf 169,16 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,86 Prozent auf 28,00 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-1,17 Prozent auf 23,73 EUR), Rheinmetall (-0,92 Prozent auf 1 481,60 EUR), BASF (-0,79 Prozent auf 54,22 EUR), Deutsche Telekom (-0,72 Prozent auf 28,90 EUR) und Enel (-0,49 Prozent auf 9,81 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 998 803 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 489,481 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,30 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,51 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at