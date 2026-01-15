Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel im Plus

Am Donnerstag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,69 Prozent stärker bei 6 046,27 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,127 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,016 Prozent auf 6 006,03 Punkte an der Kurstafel, nach 6 005,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 004,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 048,34 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,852 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 5 752,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 605,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 032,31 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 3,35 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 052,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 2,93 Prozent auf 164,85 EUR), Siemens Energy (+ 1,78 Prozent auf 128,40 EUR), Infineon (+ 1,53 Prozent auf 42,04 EUR), Siemens (+ 1,02 Prozent auf 261,70 EUR) und BASF (+ 0,72 Prozent auf 46,15 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Deutsche Telekom (-1,53 Prozent auf 27,68 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,01 Prozent auf 102,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,00 Prozent auf 60,09 EUR), Rheinmetall (-0,84 Prozent auf 1 883,00 EUR) und Airbus SE (-0,84 Prozent auf 213,70 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 379 968 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 427,369 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,06 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

