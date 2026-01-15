BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Index-Performance im Fokus
|
15.01.2026 09:29:09
Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel im Plus
Am Donnerstag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,69 Prozent stärker bei 6 046,27 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,127 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,016 Prozent auf 6 006,03 Punkte an der Kurstafel, nach 6 005,05 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 004,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 048,34 Punkten.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,852 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 5 752,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 605,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 032,31 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 3,35 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 052,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern verzeichnet.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 2,93 Prozent auf 164,85 EUR), Siemens Energy (+ 1,78 Prozent auf 128,40 EUR), Infineon (+ 1,53 Prozent auf 42,04 EUR), Siemens (+ 1,02 Prozent auf 261,70 EUR) und BASF (+ 0,72 Prozent auf 46,15 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Deutsche Telekom (-1,53 Prozent auf 27,68 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,01 Prozent auf 102,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,00 Prozent auf 60,09 EUR), Rheinmetall (-0,84 Prozent auf 1 883,00 EUR) und Airbus SE (-0,84 Prozent auf 213,70 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 379 968 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 427,369 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,06 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BASF
|
15:58
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
15:58