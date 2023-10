Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu

Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr 0,69 Prozent auf 4 229,65 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,684 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,047 Prozent fester bei 4 202,79 Punkten, nach 4 200,80 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 233,44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 202,79 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,18 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 12.09.2023, bei 4 242,27 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 12.07.2023, den Wert von 4 360,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.10.2022, notierte der Euro STOXX 50 bei 3 331,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 9,69 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 802,51 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Ferrari (+ 2,65 Prozent auf 298,85 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,14 Prozent auf 2,47 EUR), adidas (+ 1,56 Prozent auf 172,30 EUR), Enel (+ 1,40 Prozent auf 5,86 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,15 Prozent auf 110,54 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Bayer (-0,27 Prozent auf 44,74 EUR), Stellantis (+ 0,13 Prozent auf 18,98 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,22 Prozent auf 20,60 EUR), Flutter Entertainment (+ 0,29 Prozent auf 138,15 GBP) und Eni (+ 0,34 Prozent auf 15,33 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 955 524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 366,317 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

