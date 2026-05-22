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WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|STOXX-Handel im Blick
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22.05.2026 15:59:03
Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 in der Gewinnzone
Am Freitag tendiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,23 Prozent stärker bei 6 033,45 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,997 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,425 Prozent höher bei 5 985,63 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 960,32 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 036,46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 985,63 Einheiten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 4,07 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 906,22 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 131,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 424,48 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 3,13 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 5,68 Prozent auf 71,86 EUR), adidas (+ 4,40 Prozent auf 156,60 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 4,15 Prozent auf 49,90 EUR), SAP SE (+ 2,29 Prozent auf 154,36 EUR) und Rheinmetall (+ 2,07 Prozent auf 1 234,40 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Eni (-0,72 Prozent auf 23,52 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,67 Prozent auf 471,10 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,63 Prozent auf 5,63 EUR), Siemens Energy (-0,58 Prozent auf 172,62 EUR) und Enel (-0,46 Prozent auf 9,72 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 3 220 849 Aktien gehandelt. Mit 513,762 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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