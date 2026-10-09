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Index-Performance 09.10.2026 15:58:51

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 in Grün

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 in Grün

Am Freitagnachmittag wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Am Freitag geht es im Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 1,22 Prozent auf 6 201,46 Punkte aufwärts. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,304 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,043 Prozent stärker bei 6 129,38 Punkten in den Handel, nach 6 126,73 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 204,47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6 129,38 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,845 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 311,56 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 284,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 625,56 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,00 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 577,20 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 3,52 Prozent auf 191,12 EUR), BMW (+ 3,49 Prozent auf 54,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,81 Prozent auf 40,12 EUR), Bayer (+ 2,77 Prozent auf 43,77 EUR) und Siemens (+ 2,71 Prozent auf 271,40 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Deutsche Telekom (-6,82 Prozent auf 25,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,24 Prozent auf 6,13 EUR), Rheinmetall (-0,14 Prozent auf 933,60 EUR), Airbus SE (+ 0,02 Prozent auf 187,36 EUR) und UniCredit (+ 0,26 Prozent auf 76,02 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 499 558 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 620,600 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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