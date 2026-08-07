ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Index-Performance im Blick
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07.08.2026 12:26:48
Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 klettert mittags
Am Freitag verbucht der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,56 Prozent auf 6 539,26 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,533 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,086 Prozent stärker bei 6 508,13 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 502,56 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 508,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 542,56 Einheiten.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,80 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 319,86 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 972,65 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 332,07 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 11,77 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 542,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 3,64 Prozent auf 177,20 EUR), Infineon (+ 2,77 Prozent auf 61,99 EUR), Siemens (+ 2,34 Prozent auf 279,50 EUR), Deutsche Börse (+ 1,71 Prozent auf 274,00 EUR) und Airbus SE (+ 1,18 Prozent auf 215,00 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,56 Prozent auf 509,20 EUR), Deutsche Telekom (-0,99 Prozent auf 28,86 EUR), Enel (-0,61 Prozent auf 9,93 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,58 Prozent auf 54,98 EUR) und Rheinmetall (-0,36 Prozent auf 1 154,80 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 515 198 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 564,946 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,19 zu Buche schlagen. Mit 7,22 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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