Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Euro STOXX 50-Performance im Fokus
|
25.09.2026 12:26:31
Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 mittags fester
Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,78 Prozent stärker bei 6 321,27 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,400 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,207 Prozent fester bei 6 285,51 Punkten in den Handel, nach 6 272,50 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 285,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6 338,03 Einheiten.
Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,25 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 455,63 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 6 267,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 444,89 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,05 Prozent. Bei 6 577,20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,10 Prozent auf 146,50 EUR), Deutsche Bank (+ 2,33 Prozent auf 31,65 EUR), adidas (+ 2,28 Prozent auf 145,50 EUR), UniCredit (+ 1,60 Prozent auf 83,64 EUR) und Siemens (+ 1,58 Prozent auf 279,15 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Airbus SE (-1,70 Prozent auf 191,08 EUR), Rheinmetall (-1,37 Prozent auf 976,40 EUR), BASF (-0,67 Prozent auf 51,95 EUR), Eni (-0,62 Prozent auf 24,08 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,00 Prozent auf 512,60 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 932 731 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 584,217 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
15:58
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 mittags fester (finanzen.at)
|
24.09.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.09.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.at)
|
24.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|23.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|23.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|146,60
|2,84%
|Airbus SE
|193,26
|-0,98%
|ASML NV
|1 527,00
|0,79%
|BASF
|50,76
|-2,80%
|Deutsche Bank AG
|32,05
|2,36%
|Deutsche Telekom AG
|27,05
|0,56%
|Eni S.p.A.
|23,96
|-0,68%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,34
|0,00%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|511,20
|0,04%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,95
|0,00%
|Rheinmetall AG
|984,60
|-0,82%
|Siemens AG
|280,00
|1,54%
|Siemens Energy AG
|143,56
|0,03%
|UniCredit S.p.A.
|84,28
|1,90%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 302,82
|0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.