Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 mittags fester

Der Euro STOXX 50 zeigt am fünften Tag der Woche eine positive Tendenz.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,78 Prozent stärker bei 6 321,27 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,400 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,207 Prozent fester bei 6 285,51 Punkten in den Handel, nach 6 272,50 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 285,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6 338,03 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,25 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 455,63 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 6 267,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 444,89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,05 Prozent. Bei 6 577,20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,10 Prozent auf 146,50 EUR), Deutsche Bank (+ 2,33 Prozent auf 31,65 EUR), adidas (+ 2,28 Prozent auf 145,50 EUR), UniCredit (+ 1,60 Prozent auf 83,64 EUR) und Siemens (+ 1,58 Prozent auf 279,15 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Airbus SE (-1,70 Prozent auf 191,08 EUR), Rheinmetall (-1,37 Prozent auf 976,40 EUR), BASF (-0,67 Prozent auf 51,95 EUR), Eni (-0,62 Prozent auf 24,08 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,00 Prozent auf 512,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 932 731 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 584,217 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at