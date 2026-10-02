Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|STOXX-Handel im Blick
|
02.10.2026 12:27:13
Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen
Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr 0,67 Prozent auf 6 216,73 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,376 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,277 Prozent auf 6 192,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6 175,45 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 183,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 252,00 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50
Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 1,51 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 362,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 360,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 645,81 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,26 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 5,10 Prozent auf 62,45 EUR), Siemens Energy (+ 2,15 Prozent auf 145,58 EUR), Rheinmetall (+ 2,05 Prozent auf 965,20 EUR), Airbus SE (+ 1,84 Prozent auf 189,12 EUR) und Eni (+ 1,77 Prozent auf 24,14 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen UniCredit (-2,56 Prozent auf 77,91 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,39 Prozent auf 6,30 EUR), Deutsche Bank (-1,37 Prozent auf 30,61 EUR), Bayer (-1,19 Prozent auf 44,86 EUR) und BMW (-0,69 Prozent auf 54,44 EUR) unter Druck.
Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 204 690 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 615,435 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,31 erwartet. Mit 7,69 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ASML NV
|
02.10.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freitagshandel in Europa: Schlussendlich Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
02.10.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.10.26
|Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
02.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|01.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|BMW Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|189,46
|1,93%
|ASML NV
|1 657,20
|2,93%
|Bayer
|45,02
|-0,44%
|BMW AG
|54,44
|-1,05%
|Deutsche Bank AG
|30,97
|-0,58%
|Eni S.p.A.
|24,28
|0,56%
|Infineon AG
|64,54
|7,87%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,36
|-0,66%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,81
|-0,75%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,20
|1,27%
|Rheinmetall AG
|961,00
|1,21%
|Siemens Energy AG
|145,46
|1,17%
|TotalEnergies
|75,18
|0,64%
|UniCredit S.p.A.
|78,78
|-1,45%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 238,50
|1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.