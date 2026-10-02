Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen

Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr 0,67 Prozent auf 6 216,73 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,376 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,277 Prozent auf 6 192,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6 175,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 183,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 252,00 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 1,51 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 362,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 360,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 645,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,26 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 5,10 Prozent auf 62,45 EUR), Siemens Energy (+ 2,15 Prozent auf 145,58 EUR), Rheinmetall (+ 2,05 Prozent auf 965,20 EUR), Airbus SE (+ 1,84 Prozent auf 189,12 EUR) und Eni (+ 1,77 Prozent auf 24,14 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen UniCredit (-2,56 Prozent auf 77,91 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,39 Prozent auf 6,30 EUR), Deutsche Bank (-1,37 Prozent auf 30,61 EUR), Bayer (-1,19 Prozent auf 44,86 EUR) und BMW (-0,69 Prozent auf 54,44 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 204 690 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 615,435 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,31 erwartet. Mit 7,69 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at