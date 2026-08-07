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STOXX-Handel im Blick 07.08.2026 15:58:50

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen

Der Euro STOXX 50 steigt am Freitag.

Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr 0,56 Prozent auf 6 538,72 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,533 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,086 Prozent auf 6 508,13 Punkte an der Kurstafel, nach 6 502,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 508,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 559,99 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 2,79 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 319,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 972,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 332,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,77 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 559,99 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 3,90 Prozent auf 62,67 EUR), SAP SE (+ 3,24 Prozent auf 176,52 EUR), Siemens (+ 3,09 Prozent auf 281,55 EUR), Bayer (+ 1,86 Prozent auf 50,32 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,74 Prozent auf 274,10 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,72 Prozent auf 508,40 EUR), Rheinmetall (-1,10 Prozent auf 1 146,20 EUR), Deutsche Telekom (-1,03 Prozent auf 28,85 EUR), adidas (-0,61 Prozent auf 163,80 EUR) und Allianz (-0,52 Prozent auf 438,40 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 772 286 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 564,946 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Mit 7,22 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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