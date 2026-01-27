Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Plus

Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,62 Prozent auf 5 994,93 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,036 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 5 972,97 Zählern und damit 0,255 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 957,80 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 960,02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 994,93 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wies der Euro STOXX 50 5 746,24 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 711,06 Punkte. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 188,45 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2,47 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 053,68 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 780,85 Zählern.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,73 Prozent auf 1 822,00 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,42 Prozent auf 5,94 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,41 Prozent auf 27,28 EUR), UniCredit (+ 1,26 Prozent auf 73,23 EUR) und Infineon (+ 1,10 Prozent auf 42,32 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil SAP SE (-1,77 Prozent auf 197,40 EUR), Airbus SE (-1,30 Prozent auf 199,72 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,17 Prozent auf 57,24 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,01 Prozent auf 103,10 EUR) und adidas (-0,88 Prozent auf 145,65 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 260 876 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 456,672 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,13 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at