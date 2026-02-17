ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

Index-Performance im Blick 17.02.2026 17:58:57

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Plus

Heute zeigten sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Am Dienstag gewann der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,72 Prozent auf 6 021,88 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,049 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,058 Prozent auf 5 975,43 Punkte an der Kurstafel, nach 5 978,88 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5 954,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 026,54 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6 029,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 640,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.02.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 519,83 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 2,93 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 099,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern registriert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 7,35 Prozent auf 49,32 EUR), Infineon (+ 3,16 Prozent auf 44,58 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,10 Prozent auf 58,86 EUR), UniCredit (+ 1,87 Prozent auf 73,13 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,81 Prozent auf 30,32 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-1,44 Prozent auf 161,05 EUR), Rheinmetall (-0,52 Prozent auf 1 611,50 EUR), Airbus SE (-0,36 Prozent auf 196,42 EUR), BASF (-0,28 Prozent auf 50,62 EUR) und Siemens (+ 0,34 Prozent auf 235,75 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 9 204 001 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 463,183 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,84 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,57 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

