ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Euro STOXX 50-Entwicklung
|
05.03.2026 12:26:39
Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus
Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,45 Prozent höher bei 5 897,35 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,862 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,060 Prozent auf 5 867,39 Punkte an der Kurstafel, nach 5 870,92 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 825,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5 914,11 Einheiten.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 3,11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 925,70 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 723,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 489,12 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,803 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 736,80 Zählern.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 2,89 Prozent auf 145,90 EUR), Airbus SE (+ 1,95 Prozent auf 180,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,79 Prozent auf 33,59 EUR), Infineon (+ 1,59 Prozent auf 44,65 EUR) und BASF (+ 1,54 Prozent auf 46,86 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,51 Prozent auf 46,43 EUR), Siemens (-0,67 Prozent auf 231,35 EUR), Rheinmetall (-0,61 Prozent auf 1 628,50 EUR), Bayer (-0,32 Prozent auf 37,28 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,17 Prozent auf 5,44 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 sticht die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 760 711 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 447,779 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,01 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
05.03.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.03.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.03.26
|Volkswagen in Osnabrück: VW erwägt Produktion von Militärfahrzeugen (Spiegel Online)
|
05.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.03.26
|VW-Konzern erreicht Marke von vier Millionen E-Autos (dpa-AFX)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|25.02.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|25.02.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|145,15
|2,65%
|Airbus SE
|175,76
|-0,08%
|ASML NV
|1 177,40
|-2,08%
|BASF
|46,21
|0,00%
|Bayer
|37,76
|-0,30%
|Deutsche Telekom AG
|32,97
|-0,51%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|45,66
|-5,76%
|Infineon AG
|42,26
|-4,50%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,35
|-1,91%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,89
|-1,34%
|Rheinmetall AG
|1 560,00
|-5,14%
|Siemens AG
|227,05
|-2,87%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|92,94
|-1,73%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 782,89
|-1,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.