ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50-Entwicklung 05.03.2026 12:26:39

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus

Der Euro STOXX 50 befindet sich am Mittag im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,45 Prozent höher bei 5 897,35 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,862 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,060 Prozent auf 5 867,39 Punkte an der Kurstafel, nach 5 870,92 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 825,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5 914,11 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 3,11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 925,70 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 723,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 489,12 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,803 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 736,80 Zählern.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 2,89 Prozent auf 145,90 EUR), Airbus SE (+ 1,95 Prozent auf 180,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,79 Prozent auf 33,59 EUR), Infineon (+ 1,59 Prozent auf 44,65 EUR) und BASF (+ 1,54 Prozent auf 46,86 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,51 Prozent auf 46,43 EUR), Siemens (-0,67 Prozent auf 231,35 EUR), Rheinmetall (-0,61 Prozent auf 1 628,50 EUR), Bayer (-0,32 Prozent auf 37,28 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,17 Prozent auf 5,44 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 760 711 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 447,779 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,01 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Analysen
25.02.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.02.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
22.01.26 Volkswagen Neutral UBS AG
22.01.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 145,15 2,65% adidas
Airbus SE 175,76 -0,08% Airbus SE
ASML NV 1 177,40 -2,08% ASML NV
BASF 46,21 0,00% BASF
Bayer 37,76 -0,30% Bayer
Deutsche Telekom AG 32,97 -0,51% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 45,66 -5,76% DHL Group (ex Deutsche Post)
Infineon AG 42,26 -4,50% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,35 -1,91% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,89 -1,34% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 560,00 -5,14% Rheinmetall AG
Siemens AG 227,05 -2,87% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 92,94 -1,73% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 782,89 -1,50%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:41 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen