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Euro STOXX 50-Marktbericht 31.03.2026 12:26:33

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Der Euro STOXX 50 zeigt heute eine positive Tendenz.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,71 Prozent stärker bei 5 580,88 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 4,626 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,112 Prozent leichter bei 5 535,57 Punkten, nach 5 541,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 587,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 519,06 Punkten.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 6 138,41 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, den Stand von 5 791,41 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 248,39 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,61 Prozent nach unten. Bei 6 199,78 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,80 Prozent auf 1 449,00 EUR), UniCredit (+ 2,64 Prozent auf 61,06 EUR), Deutsche Börse (+ 1,47 Prozent auf 249,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,32 Prozent auf 52,32 EUR) und adidas (+ 1,20 Prozent auf 135,25 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-1,53 Prozent auf 24,20 EUR), BASF (-0,57 Prozent auf 52,70 EUR), BMW (+ 0,15 Prozent auf 78,18 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,49 Prozent auf 44,93 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,59 Prozent auf 32,45 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 164 684 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 441,843 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 135,40 2,15% adidas
Ahold Delhaize (Ahold) 40,62 0,87% Ahold Delhaize (Ahold)
ASML NV 1 115,40 1,92% ASML NV
BASF 52,62 0,19% BASF
BMW AG 77,90 0,21% BMW AG
Deutsche Bank AG 25,19 2,00% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 250,50 1,95% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 32,58 1,15% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 45,01 1,63% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 24,60 0,22% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,16 1,46% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 52,29 0,91% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 1 439,00 2,90% Rheinmetall AG
UniCredit S.p.A. 61,08 2,97% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 86,84 1,00% Volkswagen (VW) AG Vz.

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