BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Euro STOXX 50-Marktbericht
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31.03.2026 12:26:33
Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag fester
Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,71 Prozent stärker bei 5 580,88 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 4,626 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,112 Prozent leichter bei 5 535,57 Punkten, nach 5 541,79 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 587,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 519,06 Punkten.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 6 138,41 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, den Stand von 5 791,41 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 248,39 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,61 Prozent nach unten. Bei 6 199,78 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,80 Prozent auf 1 449,00 EUR), UniCredit (+ 2,64 Prozent auf 61,06 EUR), Deutsche Börse (+ 1,47 Prozent auf 249,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,32 Prozent auf 52,32 EUR) und adidas (+ 1,20 Prozent auf 135,25 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-1,53 Prozent auf 24,20 EUR), BASF (-0,57 Prozent auf 52,70 EUR), BMW (+ 0,15 Prozent auf 78,18 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,49 Prozent auf 44,93 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,59 Prozent auf 32,45 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 164 684 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 441,843 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten
Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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