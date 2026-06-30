Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 steigt

Um 15:41 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,03 Prozent nach oben auf 6 295,54 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,356 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,260 Prozent auf 6 247,85 Punkte an der Kurstafel, nach 6 231,63 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6 247,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 314,40 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6 050,54 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, mit 5 541,79 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wies der Euro STOXX 50 5 303,24 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7,61 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 337,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 4,97 Prozent auf 164,86 EUR), Bayer (+ 4,17 Prozent auf 47,95 EUR), Infineon (+ 4,12 Prozent auf 81,46 EUR), Siemens (+ 3,99 Prozent auf 279,95 EUR) und Rheinmetall (+ 1,78 Prozent auf 988,20 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-3,67 Prozent auf 23,91 EUR), SAP SE (-1,74 Prozent auf 134,26 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,35 Prozent auf 70,40 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,47 Prozent auf 5,89 EUR) und Deutsche Börse (-0,38 Prozent auf 237,50 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 7 724 178 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 608,267 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,75 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,36 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at