Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Euro STOXX 50-Kursverlauf
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16.07.2026 09:29:10
Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start
Der Euro STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent auf 6 271,67 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,389 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,120 Prozent auf 6 273,10 Punkte an der Kurstafel, nach 6 265,58 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 271,67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 283,26 Einheiten.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,451 Prozent. Vor einem Monat, am 16.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 257,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 933,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 298,07 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,20 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Bank (+ 0,53 Prozent auf 31,98 EUR), BASF (+ 0,41 Prozent auf 48,14 EUR), Airbus SE (+ 0,30 Prozent auf 195,96 EUR), Siemens Energy (+ 0,09 Prozent auf 152,32 EUR) und Eni (+ 0,02 Prozent auf 21,35 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-1,07 Prozent auf 66,59 EUR), BMW (-1,02 Prozent auf 58,32 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,83 Prozent auf 73,78 EUR), Rheinmetall (-0,82 Prozent auf 968,10 EUR) und adidas (-0,60 Prozent auf 181,80 EUR).
Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 167 438 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 599,633 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,94 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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