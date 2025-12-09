Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Euro STOXX 50-Performance im Blick
|
09.12.2025 09:29:07
Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start des Dienstagshandels
Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,30 Prozent fester bei 5 742,79 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,897 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,015 Prozent auf 5 724,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5 725,59 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 743,90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 724,71 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 566,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 368,82 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 09.12.2024, den Stand von 4 985,46 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 16,77 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3,00 Prozent auf 1 632,50 EUR), Allianz (+ 1,60 Prozent auf 375,50 EUR), Deutsche Bank (+ 1,03 Prozent auf 31,86 EUR), Siemens Energy (+ 0,89 Prozent auf 118,45 EUR) und Eni (+ 0,76 Prozent auf 16,09 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen adidas (-0,59 Prozent auf 159,40 EUR), SAP SE (-0,21 Prozent auf 209,65 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,20 Prozent auf 45,86 EUR), Bayer (-0,13 Prozent auf 34,83 EUR) und Enel (-0,10 Prozent auf 8,74 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 238 860 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 368,841 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,65 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|159,60
|-0,28%
|Allianz
|379,80
|2,79%
|ASML NV
|950,80
|-1,02%
|Bayer
|36,38
|4,20%
|Deutsche Bank AG
|32,11
|2,08%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|45,83
|0,17%
|Enel S.p.A.
|8,71
|-0,11%
|Eni S.p.A.
|16,11
|1,23%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,66
|1,31%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,45
|0,13%
|Rheinmetall AG
|1 646,50
|2,17%
|SAP SE
|209,65
|0,36%
|Siemens Energy AG
|118,70
|1,24%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 720,99
|-0,08%
