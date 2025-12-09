Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

Euro STOXX 50-Performance im Blick 09.12.2025 09:29:07

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start des Dienstagshandels

Euro STOXX 50-Handel aktuell.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,30 Prozent fester bei 5 742,79 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,897 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,015 Prozent auf 5 724,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5 725,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 743,90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 724,71 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 566,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 368,82 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 09.12.2024, den Stand von 4 985,46 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 16,77 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3,00 Prozent auf 1 632,50 EUR), Allianz (+ 1,60 Prozent auf 375,50 EUR), Deutsche Bank (+ 1,03 Prozent auf 31,86 EUR), Siemens Energy (+ 0,89 Prozent auf 118,45 EUR) und Eni (+ 0,76 Prozent auf 16,09 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen adidas (-0,59 Prozent auf 159,40 EUR), SAP SE (-0,21 Prozent auf 209,65 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,20 Prozent auf 45,86 EUR), Bayer (-0,13 Prozent auf 34,83 EUR) und Enel (-0,10 Prozent auf 8,74 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 238 860 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 368,841 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,65 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

adidas 159,60 -0,28% adidas
Allianz 379,80 2,79% Allianz
ASML NV 950,80 -1,02% ASML NV
Bayer 36,38 4,20% Bayer
Deutsche Bank AG 32,11 2,08% Deutsche Bank AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 45,83 0,17% DHL Group (ex Deutsche Post)
Enel S.p.A. 8,71 -0,11% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 16,11 1,23% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,66 1,31% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,45 0,13% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 646,50 2,17% Rheinmetall AG
SAP SE 209,65 0,36% SAP SE
Siemens Energy AG 118,70 1,24% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 720,99 -0,08%

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

