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Euro STOXX 50-Kursverlauf 14.05.2026 12:26:35

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge

Der Euro STOXX 50 befindet sich am vierten Tag der Woche im Aufwind.

Der Euro STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,89 Prozent auf 5 913,30 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,857 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,278 Prozent auf 5 877,37 Punkte an der Kurstafel, nach 5 861,07 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 877,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5 913,30 Einheiten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,101 Prozent. Vor einem Monat, am 14.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 984,51 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 5 985,23 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 14.05.2025, den Stand von 5 403,44 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,08 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 3,43 Prozent auf 66,57 EUR), Siemens (+ 3,41 Prozent auf 275,90 EUR), Siemens Energy (+ 2,64 Prozent auf 181,92 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,20 Prozent auf 88,42 EUR) und Rheinmetall (+ 1,71 Prozent auf 1 140,80 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen BMW (-3,77 Prozent auf 77,66 EUR), Eni (-0,82 Prozent auf 23,45 EUR), Deutsche Börse (-0,73 Prozent auf 243,40 EUR), adidas (-0,42 Prozent auf 143,40 EUR) und Airbus SE (-0,22 Prozent auf 172,82 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 332 903 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 487,862 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,55 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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