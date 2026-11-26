Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 2,07 Prozent auf 6 016,39 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,176 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,448 Prozent auf 5 920,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5 894,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 920,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 026,26 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,867 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 26.10.2026, wies der Euro STOXX 50 6 116,23 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 470,74 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 655,58 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,84 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 4,89 Prozent auf 771,80 EUR), Bayer (+ 4,70 Prozent auf 53,06 EUR), Infineon (+ 4,62 Prozent auf 42,79 EUR), Siemens Energy (+ 4,61 Prozent auf 117,64 EUR) und BMW (+ 3,04 Prozent auf 56,92 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen UniCredit (-0,05 Prozent auf 74,07 EUR), Enel (+ 0,58 Prozent auf 9,52 EUR), Eni (+ 0,67 Prozent auf 24,14 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,68 Prozent auf 589,00 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,99 Prozent auf 5,63 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 887 377 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 462,964 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

2026 hat die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at