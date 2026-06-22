SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Index-Bewegung
|
22.06.2026 09:29:12
Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge
Um 09:12 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,13 Prozent auf 6 301,31 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,421 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,068 Prozent höher bei 6 297,44 Punkten, nach 6 293,13 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 297,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 314,87 Punkten.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 019,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 501,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 233,58 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,71 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 337,22 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 4,54 Prozent auf 85,69 EUR), Rheinmetall (+ 1,06 Prozent auf 1 215,40 EUR), Siemens Energy (+ 0,94 Prozent auf 170,50 EUR), BMW (+ 0,60 Prozent auf 60,34 EUR) und Allianz (+ 0,37 Prozent auf 401,90 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil adidas (-1,29 Prozent auf 172,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,96 Prozent auf 44,84 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,90 Prozent auf 79,72 EUR), SAP SE (-0,63 Prozent auf 133,30 EUR) und Enel (-0,62 Prozent auf 9,88 EUR) unter Druck.
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 351 071 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 638,946 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,12 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
19.06.26
|Freundlicher Handel: TecDAX notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.06.26
|TecDAX aktuell: TecDAX am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.06.26