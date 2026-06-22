Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Der Euro STOXX 50 bleibt auch heute auf Erholungskurs.

Um 09:12 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,13 Prozent auf 6 301,31 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,421 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,068 Prozent höher bei 6 297,44 Punkten, nach 6 293,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 297,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 314,87 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 019,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 501,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 233,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,71 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 337,22 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 4,54 Prozent auf 85,69 EUR), Rheinmetall (+ 1,06 Prozent auf 1 215,40 EUR), Siemens Energy (+ 0,94 Prozent auf 170,50 EUR), BMW (+ 0,60 Prozent auf 60,34 EUR) und Allianz (+ 0,37 Prozent auf 401,90 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil adidas (-1,29 Prozent auf 172,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,96 Prozent auf 44,84 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,90 Prozent auf 79,72 EUR), SAP SE (-0,63 Prozent auf 133,30 EUR) und Enel (-0,62 Prozent auf 9,88 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 351 071 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 638,946 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,12 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at