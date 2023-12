Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester

Am Freitag verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich Gewinne in Höhe von 0,34 Prozent auf 4 554,47 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,959 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,262 Prozent auf 4 551,03 Punkte an der Kurstafel, nach 4 539,16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 4 542,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 579,90 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,700 Prozent. Vor einem Monat, am 15.11.2023, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 315,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 295,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.12.2022, lag der Euro STOXX 50 bei 3 835,70 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 18,11 Prozent nach oben. 4 593,11 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 3 802,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 1,39 Prozent auf 38,92 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,37 Prozent auf 64,37 EUR), Stellantis (+ 1,34 Prozent auf 21,53 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,25 Prozent auf 46,17 EUR) und Bayer (+ 0,66 Prozent auf 32,11 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil adidas (-2,47 Prozent auf 192,52 EUR), Enel (-1,37 Prozent auf 6,64 EUR), UniCredit (-0,79 Prozent auf 23,66 EUR), SAP SE (-0,74 Prozent auf 141,48 EUR) und Deutsche Telekom (-0,69 Prozent auf 21,59 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 22 042 162 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 366,817 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Stellantis-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,27 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

